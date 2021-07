Apple starebbe lavorando ad un nuovo display con processore A13 integratoHDblog it

(Di venerdì 23 luglio 2021) ProXDR potrebbe essere affiancato in futuro da unmonitor professionaleRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Il Pro Display XDR , lanciato dacirca tre anni fa , potrebbe essere affiancato in futuro da un nuovo monitor professionale che attualmentesviluppando. Secondo indiscrezioni, questo monitor, nome in codice J327, integrerebbe un processore proprietario. Il display sarebbe ancora in una fase iniziale di sviluppo , ...... salgono anche, Microsoft, Amazon e Alphabet che, insieme al colosso di Mark Zuckerberg, ... Ma la pena contro Didi potrebbe essere ancora più severa: Pechinopensando infatti di ...Il Pro Display XDR, lanciato da Apple circa tre anni fa, potrebbe essere affiancato in futuro da un nuovo monitor professionale che attualmente Apple starebbe sviluppando. Secondo indiscrezioni, quest ...A Cupertino sono al lavor su un display esterno che dovrebbe integrae un chip A13 con il Neural Engine. La CPU/GPU integrata nel display esterno permetterebbe di liberare risorse sul Mac e sfruttare q ...