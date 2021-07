Activision Blizzard nel mirino dei giocatori di World of Warcraft e parte il sit-in di protesta digitale! (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Santuario di Oribos in World of Warcraft è attualmente pieno di giocatori, ma non è dovuto a un nuovo raid. Centinaia di giocatori stanno partecipando a una protesta in-game contro Activision Blizzard dopo chela società è stata accusata di molestie sessuali e comportamenti tossici. La protesta è stata organizzata da Fence Macabre, una gilda GdR che gestisce storie neutrali rispetto alle fazioni sui server Wyrmrest Accord e Moon Guard. Inoltre, il gruppo sta conducendo una campagna di raccolta fondi per l'ente benefico Black Girls Code, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Santuario di Oribos inofè attualmente pieno di, ma non è dovuto a un nuovo raid. Centinaia distannocipando a unain-game controdopo chela società è stata accusata di molestie sessuali e comportamenti tossici. Laè stata organizzata da Fence Macabre, una gilda GdR che gestisce storie neutrali rispetto alle fazioni sui server Wyrmrest Accord e Moon Guard. Inoltre, il gruppo sta conducendo una campagna di raccolta fondi per l'ente benefico Black Girls Code, ...

