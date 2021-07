Variante Delta: ecco perché sono necessarie due dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la doccia fredda dello studio israeliano che pochi giorni fa aveva ipotizzato una forte perdita di efficacia del vaccino Pfizer nell’evitare l’infezione dalla Variante Delta del Sars-Cov-2 , dati... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la doccia fredda dello studio israeliano che pochi giorni fa aveva ipotizzato una forte perdita di efficacia delnell’evitare l’infezione dalladel Sars-Cov-2 , dati...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta TgLa7d del 22 luglio 2021 Green pass dal 5 agosto. Nuovi parametri per cambio colore Variante Delta avanza, tasso di positività sale al 2,3% Delitto Voghera: in video vittima colpisce assessore Mottarone: 3 agosto perizia funivia, il 30 esame scatola nera Al via oggi a Napoli il G20 ...

Variante Delta: ecco perché sono necessarie due dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca Dopo la doccia fredda dello studio israeliano che pochi giorni fa aveva ipotizzato una forte perdita di efficacia del vaccino Pfizer nell'evitare l'infezione dalla variante Delta del Sars - Cov - 2 , dati più rassicuranti vengono dalla Gran Bretagna, un altro paese molto avanti nella campagna e da cui si possono quindi trarre indicazioni per il futuro anche nel ...

Variante Delta, la Polizia alle questure: «Allerta internazionale, massima attenzione» Il Sole 24 ORE Covid, a Palermo la carica dei 70mila: speranza nel Green Pass Saranno poco meno di settantamila, a Palermo, soltanto a luglio e agosto, le persone che arriveranno da paesi considerati ‘a rischio Covid’, per la variante Delta, secondo le ultime ordinanze del pres ...

Sassari, ex infermiere ricoverato per Covid-19: aveva ricevuto entrambe le dosi del vaccino Si tratta di un ex infermiere che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino, l'autorità sanitaria ha specificato che il paziente è sintomatico ed è stato ricoverato all'ospedale di Sassari. La respon ...

