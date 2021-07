Tokyo 2020, ciclismo su strada: i favoriti delle cronometro, attesa per la sfida Ganna-Van Aert (Di giovedì 22 luglio 2021) Le prove a cronometro di ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno entrambe mercoledì 28 luglio, con quella femminile che anticiperà di qualche ora quella maschile. Per gli uomini saranno 41 i partecipanti da 31 nazioni diverse, mentre per le donne gareggeranno in 26 da 21 nazioni diverse. cronometro MASCHILE: PERCORSO E ALTIMETRIA I favoriti DELLA PROVA IN LINEA CRONO MASCHILE – Negli uomini è attesissima la sfida tra Filippo Ganna e Wout Van Aert, che nell’ultima edizione dei mondiali a settembre 2020 hanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Le prove adialle Olimpiadi disi disputeranno entrambe mercoledì 28 luglio, con quella femminile che anticiperà di qualche ora quella maschile. Per gli uomini saranno 41 i partecipanti da 31 nazioni diverse, mentre per le donne gareggeranno in 26 da 21 nazioni diverse.MASCHILE: PERCORSO E ALTIMETRIA IDELLA PROVA IN LINEA CRONO MASCHILE – Negli uomini è attesissima latra Filippoe Wout Van, che nell’ultima edizione dei mondiali a settembrehanno ...

