(Di giovedì 22 luglio 2021) "La cassetta degli attrezzi" per i futuri insegnanti diè il nuovo corso organizzato da, costituisce un prezioso kit per supportare e accompagnare tutti i docenti e aspiranti docenti ad approfondire le tematiche relative al superamento delle prove di accesso al TFAVI. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo: cosa studiare? Preparati con Eurosofia - ProDocente : TFA sostegno VI ciclo, chi ha già superato solo il test preselettivo deve ripeterlo? - orizzontescuola : TFA sostegno, Decreto pubblicato: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES. A… - zazoomblog : TFA sostegno VI ciclo chi ha già superato solo il test preselettivo deve ripeterlo? - #sostegno #ciclo #superato - orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, chi ha già superato solo il test preselettivo deve ripeterlo? -

Ultime Notizie dalla rete : TFA sostegno

...del 14 luglio 2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca chiarisce in merito alla validità per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dei titoli di specializzazione...VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti ...Bandi TFA Sostegno VI ciclo 2021: le Università che attivano il corso di specializzazione e le pagine dove visualizzare i bandi e le info.TFA Sostegno VI ciclo: i bandi delle università siciliane e le info per partecipare. Scadenze, requisiti e modalità di iscrizione alle prove di ammissione.