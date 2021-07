Tancredi torna a parlare del suo rapporto con Sangiovanni | “Tra noi è…”

Leggi su formatonews

(Di giovedì 22 luglio 2021) Malgrado siano passati dei mesi, dalla fine dell’edizione di Amici 20, gli ex allievi della scuola, continuano adella loro esperienza all’interno del programma, e ai rapporti che si sono venuti a creare, tra i ragazzi che vi hanno partecipato., ex allievo di Amici 20Quest’anno, l’edizione del talent show, condotto da Maria De Filippi, ha riscosso un successo notevole, sia per la bravura degli allievi, che con il passare dei mesi, hanno conquistato l’affetto del pubblico, sia per la simpatia dei giudici e anche, per la capacità degli insegnanti di tirare fuori il meglio, delle loro capacità, degli allievi. Insomma, per ...