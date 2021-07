Taekwondo | Olimpiadi Tokyo | il tabellone di Simone Alessio nei -80 kg Un conto in sospeso da regolare

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il primo incontro della categoria -80 kg dialledisi svolgerà lunedì 26 luglio e vedrà contrappostied il brasiliano Icaro Miguel Martins Soares: appuntamento alle ore 3.15 in Italia. Ilè composto da 16 concorrenti, dunque si partirà direttamente dagli ottavi di finale., campione del mondo nel 2019 nella categoria non olimpica dei -74 kg, si è qualificato ai Giochi all’ultimo tentativo utile, approdando nell’atto conclusivo del Preolimpico di Sofia. Nella stagione in corso ha ottenuto ...