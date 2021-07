Spread Btp - Bund: chiude in calo a 106,3 punti (Di giovedì 22 luglio 2021) Chiusura in calo a 106,3 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Chiusura ina 106,3base per il differenziale tra Btp e, rispetto ai 108,2della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in calo a 106,3 punti: Il rendimento del decennale italiano è sceso allo 0,63% - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in calo a 106,5 punti: Il rendimento del decennale italiano in discesa allo 0,65% - raelmc1 : RT @RenatoSouvarine: So di farvi del male...?? Ma godo tanto tanto tanto...?? - ansa_economia : Spread Btp-Bund: chiude in calo a 108,2 punti. Il decennale italiano in discesa allo 0,68% #ANSA - ansa_economia : Spread Btp-Bund: in calo a 108,6 punti. Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,68% #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Borse europee toniche. BCE conferma stimoli all'economia Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +111 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,65%. Nello scenario borsistico ...

Spread Btp - Bund: chiude in calo a 106,3 punti Chiusura in calo a 106,3 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo a 105,5 punti poco dopo le 14.30 e un massimo di 107,9 ...

Spread Btp-Bund apre in calo a 107 punti Agenzia ANSA Spread Btp-Bund: chiude in calo a 106,3 punti MILANO, 22 LUG - Chiusura in calo a 106,3 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ...

Utility vivaci con crollo tassi BTP. Ecco i titoli buy ora Utility in rialzo con l'unica eccezione di Snam, sostenute dal rally dei BTP che ha portato ad un affondo dei tassi. Una selezione di titoli su cui puntare.

Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +111 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento dela 10 anni si attesta allo 0,65%. Nello scenario borsistico ...Chiusura in calo a 106,3 punti base per il differenziale trae Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo a 105,5 punti poco dopo le 14.30 e un massimo di 107,9 ...MILANO, 22 LUG - Chiusura in calo a 106,3 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ...Utility in rialzo con l'unica eccezione di Snam, sostenute dal rally dei BTP che ha portato ad un affondo dei tassi. Una selezione di titoli su cui puntare.