Petrolio: in calo, Wti a 70 dollari (Di giovedì 22 luglio 2021) Le quotazioni del Petrolio sono in calo dopo due giorni di rialzi. Il Wti con consegna a settembre cede lo 0,4% a 70,03 dollari al barile. A Londra il Brent arretra dello 0,5% a 71,90 dollari. . 22 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Le quotazioni delsono indopo due giorni di rialzi. Il Wti con consegna a settembre cede lo 0,4% a 70,03al barile. A Londra il Brent arretra dello 0,5% a 71,90. . 22 ...

Advertising

zazoomblog : Petrolio in lieve calo sui mercati asiatici - #Petrolio #lieve #mercati #asiatici - fisco24_info : Petrolio: in calo, Wti a 70 dollari: Brent perde lo 0,5% a 71,90 dollari - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: in lieve calo, Wti a 66,86 dollari al barile. Brent a 69,01 #ANSA - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: in lieve calo, Wti a 66,86 dollari al barile. Brent a 69,01 #ANSA - ansa_economia : Petrolio: in lieve calo, Wti a 66,86 dollari al barile. Brent a 69,01 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio calo Petrolio: in calo, Wti a 70 dollari Le quotazioni del petrolio sono in calo dopo due giorni di rialzi. Il Wti con consegna a settembre cede lo 0,4% a 70,03 dollari al barile. A Londra il Brent arretra dello 0,5% a 71,90 dollari. . 22 luglio 2021

Ftse Mib: i titoli sotto la lente. Focus su BCE e Lagarde Petrolio: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 4,6% a 70,3 ... le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in calo da 360mila a 350mila unità . Le ...

Petrolio: in lieve calo, Wti a 66,86 dollari al barile ANSA Nuova Europa Petrolio: in calo, Wti a 70 dollari Le quotazioni del petrolio sono in calo dopo due giorni di rialzi. Il Wti con consegna a settembre cede lo 0,4% a 70,03 dollari al barile. A Londra il Brent arretra dello 0,5% a 71,90 dollari. (ANSA).

Ftse Mib: i titoli sotto la lente. Focus su BCE e Lagarde I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.

Le quotazioni delsono indopo due giorni di rialzi. Il Wti con consegna a settembre cede lo 0,4% a 70,03 dollari al barile. A Londra il Brent arretra dello 0,5% a 71,90 dollari. . 22 luglio 2021: chiusura in rally ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 4,6% a 70,3 ... le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese inda 360mila a 350mila unità . Le ...Le quotazioni del petrolio sono in calo dopo due giorni di rialzi. Il Wti con consegna a settembre cede lo 0,4% a 70,03 dollari al barile. A Londra il Brent arretra dello 0,5% a 71,90 dollari. (ANSA).I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.