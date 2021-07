Olimpiadi, Fognini polemico duro con Berrettini: “Non voglio commentare la scelta di Matteo altrimenti…” (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo scorso weekend il tennista romano Matteo Berrettini, finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, ha dovuto dare forfait alle Olimpiadi di Tokyo a causa dei postumi di un infortunio muscolare, patito proprio sull’erba londinese. Purtroppo la sua assenza a Tokyo ufficializzata domenica 18, non ha permesso di rimpiazzarlo con un altro azzurro, costringendo Fabio Fognini a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tennis Australia Open avanzano i big in chiaroscuro gli italiani Fognini affronterà Nadal agli ottavi, ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo scorso weekend il tennista romano, finalista dell’ultima edizione di Wimbledon, ha dovuto dare forfait alledi Tokyo a causa dei postumi di un infortunio muscolare, patito proprio sull’erba londinese. Purtroppo la sua assenza a Tokyo ufficializzata domenica 18, non ha permesso di rimpiazzarlo con un altro azzurro, costringendo Fabioa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tennis Australia Open avanzano i big in chiaroscuro gli italianiaffronterà Nadal agli ottavi, ...

Advertising

javabird : @WeAreTennisITA Fognini 'felicissimo' del pacco che gli ha tirato Berrettini, col quale doveva giocare il doppio. - Fprime86 : RT @federtennis: Sorteggiati i tabelloni di #Tokyo2020! Sonego ?? Daniel Fognini ?? Sugita Musetti ?? Millman Giorgi ?? Brady Paolini ??Kvitov… - STnews365 : Fognini ancora in attesa di un chiarimento da parte di Berrettini Il ligure ha detto di non aver ancora ricevuto sp… - alessandro_cant : RT @GeorgeSpalluto: -2 alle Olimpiadi del tennis Musetti ???? vs Millman ???? (13)Sonego ???? vs Daniel ???? Fognini ???? vs Sugita ???? Possibili… - LynHariax : Ma Fognini che polemizza sulla rinuncia di Berrettini di partecipare alle Olimpiadi? ?? #Tokyo2020 #TokyoOlympics -