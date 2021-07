Olimpiadi: atleta ugandese che era scomparso in Giappone torna a casa (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) - L'atleta dell'Uganda che era scomparso la scorsa settimana dal suo campo di allenamento pre-olimpico nel Giappone occidentale è stato trovato e tornato nel suo paese d'origine mercoledì sera, hanno detto i funzionari. Il sindaco di Izumisano, che ha ospitato il campo di addestramento, ha spiegato che Julius Ssekitoleko ha espresso la speranza di rimanere in Giappone in mattinata ma è stato poi convinto a tornare in Uganda durante un incontro con il capo della delegazione. L'uomo trovato nella prefettura centrale di Mie martedì dalla polizia era proprio il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) - L'dell'Uganda che erala scorsa settimana dal suo campo di allenamento pre-olimpico neloccidentale è stato trovato eto nel suo paese d'origine mercoledì sera, hanno detto i funzionari. Il sindaco di Izumisano, che ha ospitato il campo di addestramento, ha spiegato che Julius Ssekitoleko ha espresso la speranza di rimanere inin mattinata ma è stato poi convinto are in Uganda durante un incontro con il capo della delegazione. L'uomo trovato nella prefettura centrale di Mie martedì dalla polizia era proprio il ...

