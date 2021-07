Napoli, Spalletti loda un giocatore: “É insostituibile” (Di giovedì 22 luglio 2021) É già passata una settimana dall’inizio del ritiro del Napoli. Gli azzurri come da tradizione , (eccetto lo scorso anno), sono a Dimaro per effettuare la preparazione estiva. I giocatori a disposizione sono circa 28, con le assenze di molti reduci di Euro 2020, come per esempio Insigne, Mertens, Di Lorenzo, Meret e Fabian Ruiz. In più c’è da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) É già passata una settimana dall’inizio del ritiro del. Gli azzurri come da tradizione , (eccetto lo scorso anno), sono a Dimaro per effettuare la preparazione estiva. I giocatori a disposizione sono circa 28, con le assenze di molti reduci di Euro 2020, come per esempio Insigne, Mertens, Di Lorenzo, Meret e Fabian Ruiz. In più c’è da L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - MarteSportLive : Dalle 20 @martesportlive in diretta da #Dimaro su @radiomarte con @GifGifuni : ultime dal ritiro, mercato con agent… - cn1926it : Krol: “#Koulibaly è un ottimo difensore, ma al Napoli manca altro in quel reparto” -