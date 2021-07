(Di giovedì 22 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato che il club azzurro giocherà una nuovainternazionale: la partita andrà in scena il 4(giorno del 155esimo compleanno del ...

Advertising

sscnapoli : ?? Mercoledì 4 agosto amichevole con il @WislaKrakowSA ?? #ForzaNapoliSempre - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? Mercoledì 4 agosto amichevole con il @WislaKrakowSA ?? #ForzaNapoliSempre - GioFrezzetti : RT @sscnapoli: ?? Mercoledì 4 agosto amichevole con il @WislaKrakowSA ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Napoli, il 4 agosto amichevole con il Wisla Cracovia: La sfida si giocherà in casa dei polacchi e nel giorno del 15… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Napoli: amichevole il 4 agosto con Wisla Cracovia: (ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Il Napoli ha fissato… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agosto

... seconda amichevole internazionale per ilprima dell'inizio del campionato. Gli azzurri affronteranno il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia il 4alle ore 18. Il match è ...Il giorno dopo, il 5, ilsi trasferisce a Castel di Sangro (L'Aquila) per la seconda parte del ritiro precampionato. . 22 luglio 2021In Campania scattano ulteriori controlli in aeroporto per i rientri dall'estero: lo stabilisce una ordinanza appena firmata dal governatore Vincenzo De ...NAPOLI - Il Napoli, in un comunicato, ha ufficializzato che il club azzurro giocherà una nuova amichevole internazionale: la partita andrà in scena il 4 agosto (giorno del 155esimo compleanno del club ...