Lo strano destino di Chiellini e Messi: capitani, campioni e… svincolati (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa accomuna Giorgio Chiellini e Leo Messi? Apparentemente poco o nulla, oltre ad essere due grandi campioni nei propri ruoli. Ma qualcosa che li accomuna, da 10 giorni a questa parte, c’è. Giorgio Chiellini e Leo Messi sono i due capitani delle due Nazionali vincitrici questa estate, il Chiello dell’Italia campione d’Europa e Messi quello dell’Argentina che ha vinto la Copa America. Ad accomunare i due c’è un altro fattore, che sono di fatto entrambi ancora svincolati, senza club, visto che il loro contratto è di fatto scaduto il 30 giugno 2021 con Juve ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa accomuna Giorgioe Leo? Apparentemente poco o nulla, oltre ad essere due grandinei propri ruoli. Ma qualcosa che li accomuna, da 10 giorni a questa parte, c’è. Giorgioe Leosono i duedelle due Nazionali vincitrici questa estate, il Chiello dell’Italia campione d’Europa equello dell’Argentina che ha vinto la Copa America. Ad accomunare i due c’è un altro fattore, che sono di fatto entrambi ancora, senza club, visto che il loro contratto è di fatto scaduto il 30 giugno 2021 con Juve ...

Advertising

deatoffees : Strano scherzo del destino,i primi 3 acquisti (o cavalli di ritorno)di #benitez sono una Front line offensiva per… - Prima_Vera56 : @MoniaProvvedi Pensa che conosco decine di vaccinati (da 22 a 86 anni in un lasso di tempo che va da febbraio a ogg… - radiofmfaleria : GIORGIA - strano il mio destino - MrWeedz1 : Toh! Ma guarda il destino beffardo .... ?? ma guarda tu oh !!!! portavano tutti REGOLARMENTE la maschera .... ma che… - bragiu : messo in ginocchio da una drammatica epidemia di colera. Capo della Croce Rossa di Santiago, era già accorso in Afr… -

Ultime Notizie dalla rete : strano destino Lo strano destino di Chiellini e Messi: capitani, vincitori... e 'disoccupati' Capitani, campioni e disoccupati, in attesa di firmare contratti più o meno definiti, ma non ancora chiusi. Lo strano destino di Giorgio Chiellini e Leo Messi, i 'grandi vecchi' dell'Italia campione d'Europa e dell'Argentina vincitrice della Coppa America. Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "...

Ciclismo, dopo Groenewegen torna al successo anche Jakobsen Strano, il destino. A volte sembra legato a doppio filo a due persone. Ad agosto 2020 la terribile caduta al Giro di Polonia causata Dylan Groenewegen quasi costò la vita a Fabio Jakobsen e un anno ...

Lo strano destino di Chiellini e Messi: capitani, vincitori... e "disoccupati" La Gazzetta dello Sport Lo strano destino di Chiellini e Messi: capitani, vincitori... e "disoccupati" Dopo l'Europeo l’azzurro tratta per continuare con la Juve, Leo ha l’accordo con il Barça per dimezzarsi lo stipendio. Ma nessuno dei due ha ...

Robur ancora concentrata sugli under Ecco i promettenti Amoruso e Peresin In attesa di conoscere il proprio destino il Siena prosegue il suo mercato in entrata visto che la partenza per il ritiro di Montecatini Terme e Borgo a Buggiano si avvicina. Ieri il direttore sportiv ...

Capitani, campioni e disoccupati, in attesa di firmare contratti più o meno definiti, ma non ancora chiusi. Lodi Giorgio Chiellini e Leo Messi, i 'grandi vecchi' dell'Italia campione d'Europa e dell'Argentina vincitrice della Coppa America. Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "..., il. A volte sembra legato a doppio filo a due persone. Ad agosto 2020 la terribile caduta al Giro di Polonia causata Dylan Groenewegen quasi costò la vita a Fabio Jakobsen e un anno ...Dopo l'Europeo l’azzurro tratta per continuare con la Juve, Leo ha l’accordo con il Barça per dimezzarsi lo stipendio. Ma nessuno dei due ha ...In attesa di conoscere il proprio destino il Siena prosegue il suo mercato in entrata visto che la partenza per il ritiro di Montecatini Terme e Borgo a Buggiano si avvicina. Ieri il direttore sportiv ...