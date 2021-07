La Corte europea: Gianni Morzenti non ebbe un processo equo (Di giovedì 22 luglio 2021) Vilminore. La famiglia rende noto che Gianni Morzenti – presidente nazionale FISI dal 2007 al 2011 – ha subìto un ingiusto processo e per questo lo Stato italiano dovrà procedere ad un risarcimento. A stabilirlo, con un giudizio definitivo, è la Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale Morzenti prima, ed i suoi familiari dopo, hanno fatto ricorso. Una sentenza importante per la famiglia, che però lascia l’amaro in bocca, visto che Gianni Morzenti, originario di Vilinore di Scalve, è morto a 66 anni, nell’aprile del 2017, con la consapevolezza, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) Vilminore. La famiglia rende noto che– presidente nazionale FISI dal 2007 al 2011 – ha subìto un ingiustoe per questo lo Stato italiano dovrà procedere ad un risarcimento. A stabilirlo, con un giudizio definitivo, è ladei diritti dell’uomo, alla qualeprima, ed i suoi familiari dopo, hanno fatto ricorso. Una sentenza importante per la famiglia, che però lascia l’amaro in bocca, visto che, originario di Vilinore di Scalve, è morto a 66 anni, nell’aprile del 2017, con la consapevolezza, ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia Il 16 luglio la Corte europea dei diritti umani ha giudicato inammissibili i ricorsi presenta… - Tg3web : La Corte Europea dei diritti umani respinge i ricorsi degli agenti condannati per i pestaggi al G8 di Genova. Le co… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO #G8 Genova: la Corte europea dei diritti dell’uomo respinge i ricorsi degli agenti condannati p… - Efisio31251859 : @Vito_DeFilippo @ChangeItalia E stupefacente la vostra ignoranza! Mi dica, il Pd ha votato a favore dei regolamenti… - MYGBIT1 : @matteosalvinimi Il signore che per legittima difesa ha dovuto sparare non avete pensato a far sì che si rivolga a… -