Incidente a Capri | bus precipita a Marina Grande | video

Incidente questa mattina a Capri dove un bus è precipitato da una scarpata a Marina Grande piombando su uno stabilimento baneare. A bordo una decina di persone. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti e solo uno in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le autorità locali e diverse ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti all'ospedale dell'isola per cure ed accertamenti.

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - il_brigante07 : RT @007Vincentxxx: Incidente a #Capri, bus di linea precipita a #MarinaGrande: ci sono feriti ?? - gialupa : #News Capri, autobus precipita a Marina Grande: ci sono feriti - cocchi2a : RT @007Vincentxxx: Incidente a #Capri, bus di linea precipita a #MarinaGrande: ci sono feriti ?? - Open_gol : Paura in spiaggia a Capri -