Generali, rumors: soluzione in house e le terne esterne Ma il copione per il post-Donnet è tutto da scrivere (Di giovedì 22 luglio 2021) Per il ruolo di amministratore delegato delle Generali circolano già le terne di manager interni ed esterni: Giovanni Liverani (Generali Germania), Luciano Cirinà (regional ceo di Austria, Cee e Russia) e Marco Sesana (Generali Italia) se si deciderà di optare per la soluzione “in house” oppure Marco Morelli (executive chairman di AXA Investment Managers), Matteo Del Fante (Ceo poste), Sergio Balbinot (ex co-Ceo Generali ora ad Allianz) e Carlo Cimbri (Ceo Unipol). Con il sogno nel cassetto degli azionisti forti Leonardo Del Vecchio (al 4,82%) e Francesco ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 luglio 2021) Per il ruolo di amministratore delegato dellecircolano già ledi manager interni ed esterni: Giovanni Liverani (Germania), Luciano Cirinà (regional ceo di Austria, Cee e Russia) e Marco Sesana (Italia) se si deciderà di optare per la“in” oppure Marco Morelli (executive chairman di AXA Investment Managers), Matteo Del Fante (Ceoe), Sergio Balbinot (ex co-Ceoora ad Allianz) e Carlo Cimbri (Ceo Unipol). Con il sogno nel cassetto degli azionisti forti Leonardo Del Vecchio (al 4,82%) e Francesco ...

