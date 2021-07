Gary Kemp va oltre gli Spandau Ballet: 'Sulle band degli Anni 80 troppi pregiudizi' (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Un'esperienza che mi ha dato fiducia nei miei mezzi come chitarrista e come cantante - spiega a Tgcom24 - . Essere accettato da un universo musicale molto esigente come quello dei fan dei Pink Floyd,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Un'esperienza che mi ha dato fiducia nei miei mezzi come chitarrista e come cantante - spiega a Tgcom24 - . Essere accettato da un universo musicale molto esigente come quello dei fan dei Pink Floyd,...

Advertising

soulista : Ma che bel disco ha tirato fuori dal cappello Gary Kemp! Pop-rock solido, bella voce, canzoni lunghe quanto basta e… - musicanotizie : “Insolo”, album di inediti per Gary Kemp: la tracklist - barinewstv : Spandau Ballet, torna Gary Kemp e suona da solo - solospettacolo : Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni - PeterChurcher2 : Gary Kemp - In Solo (Official Audio) -

Ultime Notizie dalla rete : Gary Kemp Gary Kemp va oltre gli Spandau Ballet: 'Sulle band degli Anni 80 troppi pregiudizi' E' stato uno degli artisti simbolo degli anni 80 come chitarrista e mente degli Spandau Ballet . Per Gary Kemp però quella storia è ormai dietro le spalle. Ha appena pubblicato ' INSOLO ', il suo secondo lavoro solista che arriva dopo due anni in tour con i Nick Mason's Saucerful of Secrets . 'Un'...

Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Secrets. A 25 anni di distanza dal suo debutto solista con "Little Bruises", Gary Kemp ha ...

Gary Kemp va oltre gli Spandau Ballet: "Sulle band degli Anni 80 troppi pregiudizi" TGCOM Gary Kemp va oltre gli Spandau Ballet: "Sulle band degli Anni 80 troppi pregiudizi" E' stato uno degli artisti simbolo degli anni 80 come chitarrista e mente degli Spandau Ballet. Per Gary Kemp però quella storia è ormai dietro le spalle. Ha appena pubblicato "INSOLO", il suo secondo ...

Gary Kemp torna con il primo progetto da solista in 25 anni È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Se ...

E' stato uno degli artisti simbolo degli anni 80 come chitarrista e mente degli Spandau Ballet . Perperò quella storia è ormai dietro le spalle. Ha appena pubblicato ' INSOLO ', il suo secondo lavoro solista che arriva dopo due anni in tour con i Nick Mason's Saucerful of Secrets . 'Un'...È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Secrets. A 25 anni di distanza dal suo debutto solista con "Little Bruises",ha ...E' stato uno degli artisti simbolo degli anni 80 come chitarrista e mente degli Spandau Ballet. Per Gary Kemp però quella storia è ormai dietro le spalle. Ha appena pubblicato "INSOLO", il suo secondo ...È uscito "Insolo" (Sony Music), il secondo progetto in studio da solista del cantautore Gary Kemp, chitarrista, tastierista, autore degli Spandau Ballet e voce del gruppo Nick Manson's Saucerful of Se ...