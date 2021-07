Ex Ilva di Taranto | morì a 5 anni per tumore al cervello | i genitori chiedono un risarcimento da 25 milioni di euro a 9 dirigenti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ammonta a 25dila richiesta diavanzata nei confronti di 9dell’exdidai familiari del piccolo Lorenzo Zaratta, morto il 30 luglio 2014 per unala soli 5. Sono stati gli avvocati Leonardo La Porta e Ladislao Massari, per conto deie del fratellino, a depositare la richiesta nella prima udienza preliminare dinanzi al gup Rita Romano che ha fissato per il 14 ottobre la prossima udienza. Entro quella data le difese dovranno presentare richieste ...

Secondo una perizia fatta propria dai pubblici ministeri della procura dia causargli la malattia sono state le polveri e le altre emissioni inquinanti dell'acciaieria ex. Per questo ...... secondo i pubblici ministeri, non sarebbero state adottate, consentendo la dispersione di polveri e sostanze nocive provenienti dall'exdiI tre annunciano in una nota un confronto con il sindaco Melucci per definire i punti programmatici che daranno slancio all'amministrazione comunale ...Bambino morto per tumore, famiglia chiede risarcimento da 25 milioni all'ex Ilva di Taranto: fatali le polveri sottili emesse ...