Eric Clapton contro il Green Pass: "Non suonerò nei locali che lo richiedono" (Di giovedì 22 luglio 2021) Il celebre chitarrista Eric Clapton contro la decisione di Boris Johnson: annuncia di non voler suonare nei luoghi che richiedono il Green Pass Eric Clapton non suonerà nei locali che richiedono il Green Pass per accedere. Lo ha annunciato il chitarrista, lo scorso 19 luglio riguardo le direttive dettate dal premier Boris Johnson che introdurranno l'obbligo del certificato di vaccinazione all'ingresso di luoghi che ospiteranno grandi eventi. "Voglio dire a tutti che non ...

