Di Tacchio | “Fiducia nella società | verrà allestita un’ottima squadra Voglio fare bene in Serie A”

Salernitana, Di Tacchio: 'Fiducia nella società, la salvezza non è impossibile'

SALERNO - Francesco Di, capitano della Salernitana , ha parlato del clima che si respira nello spogliatoio campano in vista del ritorno in Serie A, dopo 22 anni, del club: "Abbiamonella societa', sappiamo ......Francesco Di, centrocampista e capitano della Salernitana, al sito ufficiale dei granata ha parlato del campionato di Serie A che la squadra affronterà a breve. MERCATO - "Abbiamo...SALERNO - Queste le dichiarazioni di Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, riguardo all'esperienza in Serie A che partirà il prossimo 22 agosto: "Abbiamo fiducia nella societa', sappiamo c ...SALERNO - Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, ha parlato del clima che si respira nello spogliatoio campano in vista del ritorno in Serie A, dopo 22 anni, del club: "Abbiamo fiducia nell ...