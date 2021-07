Cristiano Malgioglio: Mi presentai da un discografico in minigonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Tutti me miran, perché la mia vita è meravigliosa Il Tempo, pagina 20, di Francesco Fredella. Io guardano e lo imitano. Da sempre. Perché Cristiano Malgioglio è unico, incontenibile, sorprendente. Moderno. Va controcorrente da sempre anticipando i tempi e le mode. Ma adesso cavalca l’ennesimo successo con il suo ultimo brano, il quinto di fila d’estate, che s’intitola: Tutti me miran, ovvero «tutti mi guardano». Una canzone che lancia un messaggio molto forte contro qualsiasi forma di discriminazione. «Per la prima volta nel videoclip mi vedete senza occhiali da sole, voglio far vedere il mio volto alla gente. Mostrando la mia forza», racconta ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 luglio 2021) Tutti me miran, perché la mia vita è meravigliosa Il Tempo, pagina 20, di Francesco Fredella. Io guardano e lo imitano. Da sempre. Perchéè unico, incontenibile, sorprendente. Moderno. Va controcorrente da sempre anticipando i tempi e le mode. Ma adesso cavalca l’ennesimo successo con il suo ultimo brano, il quinto di fila d’estate, che s’intitola: Tutti me miran, ovvero «tutti mi guardano». Una canzone che lancia un messaggio molto forte contro qualsiasi forma di discriminazione. «Per la prima volta nel videoclip mi vedete senza occhiali da sole, voglio far vedere il mio volto alla gente. Mostrando la mia forza», racconta ...

Advertising

Aquila6811 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ???? Vota, RT e fai votare la/il più grande PAROLIERA/E di tutti i tempi SEMIFINALE… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ???? Vota, RT e fai votare la/il più grande PAROLIERA/E di tutti i tempi SEMIFINALE… - pizzaandbeer_ : RT @yleniaindenial: As Cristiano Malgioglio said: AAAAAAA LE RUSSE AL PRIMO SET NON CI FANNO MALEEEEEE #Tokyo2020 - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ???? Vota, RT e fai votare la/il più grande PAROLIERA/E di tutti i tempi… - littlemixftlodo : RT @yleniaindenial: As Cristiano Malgioglio said: AAAAAAA LE RUSSE AL PRIMO SET NON CI FANNO MALEEEEEE #Tokyo2020 -