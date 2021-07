Covid: Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina restano “zone rosse” (Di giovedì 22 luglio 2021) restano ancora in “zona rossa” per una settimana i Comuni di Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, e Piazza Armerina, nell’Ennese. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha adottato il provvedimento visto il permanere di un considerevole numero di positivi al Covid, così come certificato nelle relazioni delle il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021)ancora in “zona rossa” per una settimana i Comuni di, in provincia di Caltanissetta, e, nell’Ennese. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha adottato il provvedimento visto il permanere di un considerevole numero di positivi al, così come certificato nelle relazioni delle il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

RadioCL1 : I dati Covid del 21 luglio: 105 positivi in provincia. Più casi a Gela, Mazzarino e Riesi - ilprovinciale : (ANSA) - PALERMO, 14 LUG - Una proroga e una nuova 'zona rossa' in Sicilia per la pandemia da Covid-19. Sono Mazzar… - ilprovinciale : In questo momento in Sicilia sono attive almeno tre 'zone rosse' #covid per ca. ?45.000 abitanti? Mazzarino (11.15… - siciliafeed : Covid: nuova zona rossa a Riesi, prorogata Mazzarino - FraLauricella : In Sicilia in una settimana raddoppiati i contagi e ci sono 3 comuni #zonarossa Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina.… -