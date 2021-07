Covid: P.Chigi, fondo ad hoc per discoteche e sale da ballo (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Le discoteche restano chiuse, anche in zona bianca. Ma nel dl approvato oggi dal Consiglio dei ministri “è istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo”. Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Lerestano chiuse, anche in zona bianca. Ma nel dl approvato oggi dal Consiglio dei ministri “è istituito unper i ristori alleda”. Lo si apprende dalla nota di Palazzodiffusa dopo il Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

