Calciomercato Inter | c’è l’idea Jovic | può diventare il vice di Lukaku

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - sportli26181512 : Inter femminile, UFFICIALE: presa un'attaccante spagnola: Nuovo acquisto per l’Inter femminile. Il club nerazzurro.… - Salvucc20278465 : RT @cmdotcom: #Inter : poker alla Pro Vercelli in amichevole, a segno Calhanoglu -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Juventus, sono due i candidati per l'attacco dei bianconeri. La conferma arriva ... La quota per l'argentino exè 4. Sembra proprio ci sia una trattativa in corso per un suo clamoroso ...Commenta per primo Tra Valentino Lazaro e il Benfica non è ancora finita. Max Hagmayr , agente dell'esterno austriaco dell', commenta a O Jogo : 'Non voglio parlarne troppo in questo momento, non è il momento giusto. C'è sempre una possibilità, ma ci sono molti altri big club interessati. E' una società interessante,...Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Si chiude dopo due mesi e una serie di 11 live monotematiche sui tempi più rilevanti della Football Industry ...Il Secolo XIX fa chiarezza sui rumors di mercato che riguardano la Sampdoria. Come riporta il quotidiano, “nelle ultime ore si è diffusa la voce di un interessamento della Juve per Damsgaard, che offr ...