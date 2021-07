Brave and beautiful anticipazioni 23 luglio 2021: Cesur e Tahsin diventano soci (Di giovedì 22 luglio 2021) Brave and beautiful torna domani, venerdì 23 luglio 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Cesur e Tahsin faranno affari insieme. Brave and beautiful torna con la puntata di venerdì 23 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni scopriamo che, sorprendentemente, Cesur e Tahsin stringeranno un accordo commerciale. Mentre Sirin e Kemal ultimano i preparativi del matrimonio, Adalet è ancora scossa dai brutti ricordi che ha del suo passato, come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021)andtorna domani, venerdì 23alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata:faranno affari insieme.andtorna con la puntata di venerdì 23su Canale 5 alle 14:45. Nellescopriamo che, sorprendentemente,stringeranno un accordo commerciale. Mentre Sirin e Kemal ultimano i preparativi del matrimonio, Adalet è ancora scossa dai brutti ricordi che ha del suo passato, come ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 23 luglio 2021: Cesur e Tahsin diventano soci - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2021 - infoitcultura : Brave and Beautiful, trama 22 luglio: la paura di Cahide - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Brave and Beautiful anticipazioni oggi 22 luglio - infoitcultura : Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Cesur indaga su Adalet -