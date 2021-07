20 anni dopo Genova le paure si sono avverate, Agnoletto: “Avevamo ragione noi” (Di giovedì 22 luglio 2021) A distanza di 20 anni dalla tragedia della scuola Diaz e dalle battaglie e le istanze portate avanti dal ‘Genoa Social Forum’, parla Vittorio Agnoletto, medico attivista e portavoce in quegli anni del Movimento sono passati 20 anni da quando, il 19 luglio del 2001, migliaia di persone si riunirono a Genova per portare avanti una serie di proteste e manifestazioni contro il summit nel G8, durante il quale gli otto paesi più ricchi al mondo avrebbero dovuto discutere di tematiche estremamente rilevanti dal punto di vista politico ma, sopratutto, economico. In quei mesi si ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 luglio 2021) A distanza di 20dalla tragedia della scuola Diaz e dalle battaglie e le istanze portate avanti dal ‘Genoa Social Forum’, parla Vittorio, medico attivista e portavoce in queglidel Movimentopassati 20da quando, il 19 luglio del 2001, migliaia di persone si riunirono aper portare avanti una serie di proteste e manifestazioni contro il summit nel G8, durante il quale gli otto paesi più ricchi al mondo avrebbero dovuto discutere di tematiche estremamente rilevanti dal punto di vista politico ma, sopratutto, economico. In quei mesi si ...

