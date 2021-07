Voghera, Salvini: “Ma quale far west, ipotesi è legittima difesa” (Video) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug – “Altro che far west, a farsi strada è l‘ipotesi di legittima difesa”. Così Matteo Salvini commenta quanto accaduto ieri sera a Voghera, dove l’assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici è stato arrestato con l’accusa di omicidio per aver ucciso a colpi d’arma da fuoco un 39enne di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri, martedì 20 luglio, davanti a un bar affacciato su piazza Meardi. L’assessore si trova ora agli arresti domiciliari. Voghera, Salvini: “ipotesi legittima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug – “Altro che far, a farsi strada è l‘di”. Così Matteocommenta quanto accaduto ieri sera a, dove l’assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici è stato arrestato con l’accusa di omicidio per aver ucciso a colpi d’arma da fuoco un 39enne di nazionalità marocchina. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri, martedì 20 luglio, davanti a un bar affacciato su piazza Meardi. L’assessore si trova ora agli arresti domiciliari.: “...

