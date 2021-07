USA, calano le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 16 luglio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 4% dopo il +16% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 2,87%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo del 6,4%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,11% dal 3,09%. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 16 luglio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 4% dopo il +16% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è salito del 2,87%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un calo del 6,4%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi suitrentennali sono saliti al 3,11% dal 3,09%. (Foto: © Alexander Raths / 123RF)

