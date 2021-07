Uomini e Donne | Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo | “Tre giorni di viaggio per Mykonos per starci un’ora Un caos con i tamponi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Trediperper”. È questa la sintesi a cui sono giuntiDeled, fidanzati dai tempi di, circa 8 anni fa, raccontando sui social quanto successo con la loro vacanza sull’isola greca. Quella che doveva essere una fuga d’amore si è infatti scontrata con le norme anti-Covid in vigore per contenere i contagi in aumento. I due si erano infatti presentati all’aeroporto di Bologna con un tampone antigenico effettuato nelle 72 ore ...