Un bunker sotto al letto | scoperto in una casa di Taurianova

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La botola , delle dimensioni di circa 90x90cm, era rivestita da piastrelle uguali alla pavimentazione della camera e si azionava, in discesa e in salita, mediante un sofisticato meccanismo idraulico ...

Advertising

ACiavula : Taurianova: Ha un bunker sotto la camera da letto, denunciato - Ciavula: - citynowit : ?? Efficace per nascondere armi, stupefacenti o anche latitanti - PalermoToday : Aveva un bunker sotto la camera da letto: denunciato - romatoday : Aveva un bunker sotto la camera da letto: denunciato - DeFontainebleau : Se @ILLUMINATIAM mira da sempre alla distruzione del Vaticano, ha preannunciato attentati terroristici pianificati… -

Ultime Notizie dalla rete : bunker sotto

La botola , delle dimensioni di circa 90x90cm, era rivestita da piastrelle uguali alla pavimentazione della camera e si azionava, in discesa e in salita, mediante un sofisticato meccanismo idraulico ...Unal letto: scoperto in una casa di TaurianovaA Taurianova, i Carabinieri, nell’ambito delle serrate attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, unitamente ai ...Una struttura di difficile individuazione, efficace per nascondere armi, stupefacenti o anche latitanti. Denunciato il proprietario dell'abitazione ...