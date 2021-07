UFFICIALE – Dalbert lascia l’Inter e va al Cagliari: prestito con diritto di riscatto (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’Inter cede Dalbert al Cagliari Nuova cessione in casa Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato il passaggio del brasiliano Dalbert al Cagliari: prestito con diritto di riscatto la formula. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Estevão Dalbert al Cagliari: l’esterno brasiliano classe 1993 si trasferisce al club rossoblu a titolo temporaneo con diritto di opzione”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)cedealNuova cessione in casa Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato il passaggio del brasilianoalcondila formula. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Estevãoal: l’esterno brasiliano classe 1993 si trasferisce al club rossoblu a titolo temporaneo condi opzione”. L'articolo proviene da intermagazine.

