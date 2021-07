Ucciso a colpi di pistola a Voghera dopo una lite: arrestato assessore alla Sicurezza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chi è stato a sparare? 'Tgcom24' scrive che è coinvolto nel fatto l'avvocato Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del comune di Voghera. Dalla sua pistola, regolarmente detenuta, sarebbe ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chi è stato a sparare? 'Tgcom24' scrive che è coinvolto nel fatto l'avvocato Massimo Adriatici,del comune di. Dsua, regolarmente detenuta, sarebbe ...

poliziadistato : #21luglio 1979, Boris Giuliano ucciso dalla mafia con sette colpi di pistola alle spalle. Il capo #SquadraMobile Pa… - andreapurgatori : Ucciso in Messico il volontario bresciano Michele Colosio. Freddato con 4 colpi di pistola - Tg3web : Un cittadino italiano è stato ucciso in Chiapas a colpi di arma da fuoco, uscito di casa per fare la spesa. Michele… - Lisuccen : RT @poliziadistato: #21luglio 1979, Boris Giuliano ucciso dalla mafia con sette colpi di pistola alle spalle. Il capo #SquadraMobile Palerm… - t_Cmdn : Questa è la #sicurezza sbandierata sui manifesti elettorali a tinte gialle e blu. È la difesa sempre legittima. È… -