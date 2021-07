Tokyo 2020, Italia da 9 ori secondo i bookie: testa a testa con la Francia (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Italia può arrivare a 9 medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, almeno secondo i bookmaker. Risultato che migliorerebbe quanto fatto nelle ultime tre edizioni, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, dove la spedizione azzurra ha conquistato sempre otto ori. Su Planetwin365 la conquista di 9 titoli a cinque cerchi da parte dell’Italia è quotata 1.78, ma le scommesse sono aperte anche sul numero complessivo di medaglie. Il presidente del Coni Giovanni Malagò spera di poter superare il bottino di 28 medaglie conquistato a Rio de Janeiro. Obiettivo ampiamente alla portata secondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’può arrivare a 9 medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di, almenoi bookmaker. Risultato che migliorerebbe quanto fatto nelle ultime tre edizioni, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, dove la spedizione azzurra ha conquistato sempre otto ori. Su Planetwin365 la conquista di 9 titoli a cinque cerchi da parte dell’è quotata 1.78, ma le scommesse sono aperte anche sul numero complessivo di medaglie. Il presidente del Coni Giovanni Malagò spera di poter superare il bottino di 28 medaglie conquistato a Rio de Janeiro. Obiettivo ampiamente alla portata...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Tokyo 2020, il Settebello a caccia del podio: il calendario della Nazionale - rebaf136 : RT @Marco_dreams: Hi hi hi… oggi alla zucchina, al capitone, a Pillon, Adinolfi e compagnia varia (avariata) va di traverso il pranzo. Una… -