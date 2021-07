Spalletti "Elmas codifica tutto. Vi dico quale sarà il suo ruolo." (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante l'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi presenti, il nuovo allenatore partenopeo ha chiarito alcuni punti sul ruolo in squadra di Elmas: Elmas è un giocatore dinamico, riesce a stare bene in più ruoli, codifica parte e lo porta a casa. Gli do altre istruzioni. codifica parte e porta a casa. A volte nella vita non è un merito saper fare tante cose, si finisce con sbagliarne tante, ma qui siamo probabilmente dinanzi ad un fenomeno. Forse si ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante l'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Lucianoe i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano hanno risposto alle domande dei tifosi presenti, il nuovo allenatore partenopeo ha chiarito alcuni punti sulin squadra diè un giocatore dinamico, riesce a stare bene in più ruoli,parte e lo porta a casa. Gli do altre istruzioni.parte e porta a casa. A volte nella vita non è un merito saper fare tante cose, si finisce con sbagliarne tante, ma qui siamo probabilmente dinanzi ad un fenomeno. Forse si ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Live da #Dimaro - #Spalletti: '#Elmas è un calciatore importante, ci darà una mano, per me è un centrocampista perché… - GusAzpilcueta : RT @LeBombeDiVlad: ?? Live da #Dimaro - #Spalletti: '#Elmas è un calciatore importante, ci darà una mano, per me è un centrocampista perché… - CalcioNapoli24 : -