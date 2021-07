Scoperto un focolaio covid sull’isola di Capri, il sindaco accusa: “Feste senza regole” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASL Napoli 1 centro ha confermato di aver Scoperto un focolaio sull’isola di Capri. Secondo l’azienda sanitaria, ci sono almeno quindici persone contagiate. Sono tutti turisti, sono in isolamento nelle loro camere di albergo o in alcune abitazioni private. I primi cittadini di Capri e AnaCapri Marino Lembo e Alessandro Scoppa precisano che questa è “la riprova del fatto che il sistema di protezione messo a punto con l’ Asl Napoli 1 ha funzionato e funziona”. I casi, sottolinea Lembo, “riguardano esclusivamente turisti che hanno partecipato a cene e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASL Napoli 1 centro ha confermato di averundi. Secondo l’azienda sanitaria, ci sono almeno quindici persone contagiate. Sono tutti turisti, sono in isolamento nelle loro camere di albergo o in alcune abitazioni private. I primi cittadini die AnaMarino Lembo e Alessandro Scoppa precisano che questa è “la riprova del fatto che il sistema di protezione messo a punto con l’ Asl Napoli 1 ha funzionato e funziona”. I casi, sottolinea Lembo, “riguardano esclusivamente turisti che hanno partecipato a cene e ...

