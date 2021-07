Sconcerti sulla Lazio: “Senza Correa sarebbe una squadra indebolita” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti della Lazio. Le parole di Mario Sconcerti “Non so quanto vogliano piazzare Correa e quanto abbiano bisogno economicamente. Una Lazio Senza Correa sarebbe una Lazio indebolita”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti della. Le parole di Mario“Non so quanto vogliano piazzaree quanto abbiano bisogno economicamente. Unauna”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: ...

