(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladiè stata stravolta dall’opera Punto di Fuga di JR, famoso street Artist francese classe 1983. Dopo aver realizzato La Ferita aStrozzi a Firenze, JR ha lasciato la sua inconfondibile firma anche nella Capitale. Nella notte è apparso, come per magia, un grandissimodagli effetti tridimensionali che si pone l’obiettivo di mostrare l’interno dell’imponente edificio rinascimentale.è stato squarciato da un’enorme crepa in bianco e nero, dal quale si può ammirare l’originale vestibolo a tre navate, le volte a botte, ...

CorriereCitta : Roma, il murale di JR sulla facciata di Palazzo Farnese: ‘Rilettura contemporanea del Rinascimento’ - Reartwo : Street art a Roma, a Palazzo Farnese il murale con lo squarcio di JR - bartisiam_creat : #artivisive #artecontemporanea Grande opera di JR a Roma sulla facciata di Palazzo Farnese #STREETART #JR LA SCO… - NI373 : RT @CorSport: #Chiesa e l'Italia, la vittoria dell'Europeo diventa un #murale a Roma - lacittanews : La scorsa notte a Roma un grande murale è apparso sulla facciata di Palaazzo Farnese: lo stile è quello inconfondib… -

Michela Di Lanzo, inoltre, ha iniziato la realizzazione di un murale in via Roma, il cui tema coniuga il mondo letterario a quello naturale, che sarà concluso già nei prossimi giorni diventando così ...Partiti i lavori per la realizzazione delle opere d'arte dei writer nel quartiere San Giovanni. Coinvolti gli artisti Mrbloart e Davide Smake.È apparso ieri sulla facciata di Palazzo Farnese a Roma un nuovo murale che porta l'inconfondibile stile dell'artista francese JR ...