Polonia – UE: non si tratta di questioni di stato di diritto, ma politiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella disputa Polonia – UE non si tratta di questioni di stato di diritto, ma anche questioni politiche. Questa è l’opinione di Jablonski, vice ministro degli esteri polacco. Polonia – UE: di cosa stiamo parlando? La CE ha minacciato la Polonia di sanzioni finanziarie per l’eventuale mancata esecuzione di una decisione di condanna della Corte Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella disputa– UE non sidididi, ma anche. Questa è l’opinione di Jablonski, vice ministro degli esteri polacco.– UE: di cosa stiamo parlando? La CE ha minacciato ladi sanzioni finanziarie per l’eventuale mancata esecuzione di una decisione di condanna della Corte

Advertising

Marcozanni86 : #Germania ???? e #Polonia ???? vanno allo scontro con #UE ribadendo supremazia del loro ordinamento su quello europeo:… - riccardomagi : Ciò che avviene in #Libia è noto. Se non chiediamo evacuazione dei centri detenzione e nuova missione di salvataggi… - periodicodaily : Polonia – UE: non si tratta di questioni di stato di diritto, ma politiche #Polonia #Ue @sowmyasofia - Je_Scotti : @guarnieribe @borghi_claudio Prima gli Italiani in Italia e mi pare ovvio, come prima i polacchi in Polonia o prima… - live_dom : RT @jimmomo: Con il pretesto dei diritti Lgbt, Bruxelles cerca di appropriarsi di poteri non suoi. Dietro la guerra a Ungheria e Polonia, i… -