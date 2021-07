Modica, va in ospedale per un’ernia, ma le perforano l’intestino: così è morta la signora Concetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Modica, va in ospedale per un’ernia, ma le perforano l’intestino. Esposto in Procura dei familiari di una donna di 65 anni morta a Ragusa. Secondo la ricostruzione presentata nella denuncia, Concetta Cannizzaro a seguito di un primo intervento aveva subito un blocco intestinale e durante la seconda operazione, resasi necessaria, le sarebbe stato perforato l’intestino. Sette medici dell’ospedale di Modica indagati. Ricoverata per un’ernia, si è ritrovata con l’intestino perforata e una ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021), va inper, ma le. Esposto in Procura dei familiari di una donna di 65 annia Ragusa. Secondo la ricostruzione presentata nella denuncia,Cannizzaro a seguito di un primo intervento aveva subito un blocco intestinale e durante la seconda operazione, resasi necessaria, le sarebbe stato perforato. Sette medici dell’diindagati. Ricoverata per, si è ritrovata conperforata e una ...

Advertising

peppesava : RT @Ragusanews: Pronto soccorso ospedale Modica, turni da stress e superlavoro - Ragusanews : Pronto soccorso ospedale Modica, turni da stress e superlavoro - radiortm : Modica, indagini per la morte di una donna in ospedale - - MeridioNews : Muore in ospedale per un'ernia, sette indagati a Modica Fascicolo magistrati ipotizza ipotesi di omicidio colposo - ilSicilia : #Cronaca #erroremedico Donna muore in ospedale per un’ernia, sette indagati a Modica -