AgCultNews : Mann in Colours, nuove evidenze cromatiche sull'Ercole Farnese @MANNapoli -

AgCult

Le indagini continuano, ma le evidenze cromatiche sull'Ercole Farnese ormai rappresentano un dato acquisito: gli studiosi del teaminhanno reso noti i primi elementi che ricostruiscono la pigmentazione di una delle sculture - simbolo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Quali tonalità caratterizzavano volto e ...... commenta Cristiana Barandoni, responsabile scientifico diin. Proseguono anche le attività di modellazione in 3D per il progetto 'Caracalla Reborn' che, realizzato in rete con la ...Proseguono le indagini sull'Ercole Farnese, conservato al Museo archeologico nazionale di Napoli, dalle quali stanno emergendo evidenze cromatiche che ricostruiscono la pigmentazione della scultura si ...Le indagini continuano, ma le evidenze cromatiche sull’Ercole Farnese ormai rappresentano un dato acquisito: gli studiosi del team Mann in colours hanno reso noti i primi elementi che ricostruiscono l ...