Lee Ryan dei Blue fa coming out e decide di cancellarsi dai social (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sebbene Lee Ryan in passato abbia rivelato di aver avuto storie con delle persone del proprio stesso sesso, non si era mai definito apertamente bisessuale. Nei giorni scorsi, tuttavia, è finito al centro di una querelle a causa di un post pubblicato su Instagram che recitava: "Potrei iniziare a identificarmi come un bambino alieno / stella / seme / indaco. Tutto tranne che umano. Rispettate i miei desideri". L'esternazione è stata duramente criticata dalla drag queen Layla Zee Susan che ha definito il post del cantante dei Blue offensivo nei confronti dei fan non binari: "Credo sia una cosa scema da dire e che ti rende un cogl***e". A quel punto ...

