Lavoro, Treu (CNEL): serve assicurazione UE contro disoccupazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “Tra le proposte di interventi diretti della UE per un welfare europeo, una delle priorità è quella di un’assicurazione europea contro la disoccupazione. Duplice la valenza: misura sociale e stabilizzatore economico automatico contro shock esogeni. L’altra grande proposta è quella di una direttiva per un salario minimo europeo per sostenere i bassi salari e promuovere la convergenza tra gli standard nazionali”. Così il Presidente CNEL Tiziano Treu, durante i lavori del seminario su “Il modello sociale europeo”, organizzato dal CNEL con il Dipartimento per le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – “Tra le proposte di interventi diretti della UE per un welfare europeo, una delle priorità è quella di un’europeala. Duplice la valenza: misura sociale e stabilizzatore economico automaticoshock esogeni. L’altra grande proposta è quella di una direttiva per un salario minimo europeo per sostenere i bassi salari e promuovere la convergenza tra gli standard nazionali”. Così il PresidenteTiziano, durante i lavori del seminario su “Il modello sociale europeo”, organizzato dalcon il Dipartimento per le ...

Advertising

Ettore572 : RT @ItaliaOggi: Lavoro, Treu (Cnel): serve un'assicurazione Ue contro la disoccupazione - ItaliaOggi : Lavoro, Treu (Cnel): serve un'assicurazione Ue contro la disoccupazione - riccardo_ric : @maurovanetti Si, dicevo a livello globale, eravamo 100.000.000 in tutte le piazze del mondo, ma gli ???? hanno bomba… - isladecoco7 : RT @Svero__: Useranno il green pass come usarono la riforma Treu del mercato del lavoro. La differenza sarà che lo aggiorneranno ogni tre/s… - thewaterflea : RT @Svero__: Useranno il green pass come usarono la riforma Treu del mercato del lavoro. La differenza sarà che lo aggiorneranno ogni tre/s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Treu Lavoro, Treu (CNEL): serve assicurazione UE contro disoccupazione Così il Presidente CNEL Tiziano Treu, durante i lavori del seminario su "Il modello sociale europeo"... ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Green Pass per lavorare: governo valuta, sindacati contrari ... 'Chiedere il Green Pass per l'accesso ai ristoranti non è come chiederlo per i luoghi di lavoro ? osserva il presidente del Cnel Tiziano Treu ?. Ci sono molti posti di lavoro in cui le distanze ...

Lavoro, Treu (Cnel): serve un'assicurazione Ue contro la disoccupazione - ItaliaOggi.it Italia Oggi Lavoro, Treu (CNEL): serve assicurazione UE contro disoccupazione (Teleborsa) - "Tra le proposte di interventi diretti della UE per un welfare europeo, una delle priorità è quella di un'assicurazione europea contro la disoccupazione. Duplice la valenza: ...

Lavoro, Treu (Cnel): serve un'assicurazione Ue contro la disoccupazione "Duplice la valenza: misura sociale e stabilizzatore economico automatico contro shock esogeni. L'altra grande proposta è quella di una direttiva per ...

Così il Presidente CNEL Tiziano, durante i lavori del seminario su "Il modello sociale europeo"... ha detto il ministro delAndrea Orlando.... 'Chiedere il Green Pass per l'accesso ai ristoranti non è come chiederlo per i luoghi di? osserva il presidente del Cnel Tiziano?. Ci sono molti posti diin cui le distanze ...(Teleborsa) - "Tra le proposte di interventi diretti della UE per un welfare europeo, una delle priorità è quella di un'assicurazione europea contro la disoccupazione. Duplice la valenza: ..."Duplice la valenza: misura sociale e stabilizzatore economico automatico contro shock esogeni. L'altra grande proposta è quella di una direttiva per ...