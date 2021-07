La difesa per Salvini è sempre legittima… se a sparare è uno della Lega (e a morire un immigrato) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Immaginatevi per un attimo la scena. A Voghera, al termine di una banale lite in un bar, un immigrato di 39 anni di origine marocchina tira fuori una pistola calibro 22 e spara a un assessore leghista, uccidendolo. Dopo cinque minuti le bacheche di Lega e Fratelli d’Italia vengono inondate di post, tweet, video, slogan in CAPS LOCK con le foto dell’assassino, da “condannare a morte senza processo” o “far marcire in galera” e, insieme a lui, indiscriminatamente, decine di migliaia di immigrati venuti qui per annientare la nostra civiltà, in un tribunale social apparecchiato per l’occasione nel quale la corte ha la fattezze della “Bestia”, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Immaginatevi per un attimo la scena. A Voghera, al termine di una banale lite in un bar, undi 39 anni di origine marocchina tira fuori una pistola calibro 22 e spara a un assessore leghista, uccidendolo. Dopo cinque minuti le bacheche die Fratelli d’Italia vengono inondate di post, tweet, video, slogan in CAPS LOCK con le foto dell’assassino, da “condannare a morte senza processo” o “far marcire in galera” e, insieme a lui, indiscriminatamente, decine di migliaia di immigrati venuti qui per annientare la nostra civiltà, in un tribunale social apparecchiato per l’occasione nel quale la corte ha la fattezze“Bestia”, ...

AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - fattoquotidiano : A poche ore dall'arresto, Salvini interviene in difesa dell'assessore leghista ai domiciliari per aver sparato e uc… - Linkiesta : Il testacoda di Black Lives Matter in difesa della dittatura che opprime i neri Il razzismo di Cuba è una realtà… - GabrielePF : RT @VoltMilano: Se non è legittima difesa, allora perchè la pistola era carica e senza sicura? E no, @matteosalvinimi, se il colpo è parti… - FrozenBrainiac : Il problema non è se sia legittima difesa o se sia stato uno 'sfortunato incidente'. Il problema è che per qualcuno… -