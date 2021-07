Hellas Verona | Lasagna operato al ginocchio | rientro in quattro settimane

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ha comunicato che Kevinè stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia selettiva interna delsinistro. A realizzare l’intervento, il professor Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuartu di Roma. I tempi di recupero per l’ex Udinese, infortunatosi nel ritiro con i gialloblu, sono stimati in circa. SportFace.

Lorenzo Montipò è pronto a indossare i guantoni dell'Hellas Verona. Al di là della retrocessione col Benevento, le sue prestazioni non sono passate inosservate ed è stato scelto dal club veneto per so ...