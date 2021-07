Gp Silverstone: Stroll disturbato da un elicottero (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante il Gp di Silverstone, Lance Stroll ha accusato un problema alla vettura. Problema causato dalla presenza di un elicottero un po’ troppo vicino alla pista. Mick Schumacher alla guida della Jordan 191 Gp Silverstone: Stroll ha rischiato di perdere il controllo della vettura? La Formula Uno è uno sport spettacolare e spesso le riprese dall’alto regalano momenti immortali. Esse sono diventate un elemento fondamentale e permettono anche di chiarire le cause e le colpe di eventuali contatti o incidenti. Durante il gran premio di Silverstone, un elicottero stava ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durante il Gp di, Lanceha accusato un problema alla vettura. Problema causato dalla presenza di unun po’ troppo vicino alla pista. Mick Schumacher alla guida della Jordan 191 Gpha rischiato di perdere il controllo della vettura? La Formula Uno è uno sport spettacolare e spesso le riprese dall’alto regalano momenti immortali. Esse sono diventate un elemento fondamentale e permettono anche di chiarire le cause e le colpe di eventuali contatti o incidenti. Durante il gran premio di, unstava ...

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Stroll F1, GP Gran Bretagna 2021: le pagelle di Silverstone Sperava nel podio nella 'sua' Silverstone, invece stavolta Norris si è dovuto accontentare, ... A punti Stroll , che si è fatto notare poco ma non ha sbagliato niente, rimediando ad una qualifica non ...

F1: Hamilton vincitore tra le polemiche, con uno stupendo Leclerc secondo Hamilton vince a Silverstone ma secondo arriva un straordinario Leclerc, mentre terzo c'è Bottas. Seguiranno 4. Norris, 5. Ricciardo, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Tsunoda. Il mondiale ...

Silverstone: l’elicottero spaventa Stroll FormulaPassion.it Aston Martin, DB11 e Vantage le prime a diventare elettriche Il marchio punta a realizzare 10 mila unità vendute all'anno e nel percorso di elettrificazione, oltre al suv ibrido plug-in DBX ci sono le sportivissime granturismo e berlinetta elettriche: Aston Mar ...

Pagelle GP Silverstone 2021: Ecco le nostre pagelle del Gp di Silverstone 2021. Daremo un voto a tutti piloti, basandosi su posizioni, incidenti ...

