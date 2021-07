Gli scienziati di Berkeley hanno creato il magnete più sottile che esista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Foto: Windell Oskay FlickrUn solo strato di atomi. È ciò di cui è costituito il magnete realizzato dagli scienziati dell’Università di Berkeley, in California. Per la prima volta, infatti, i ricercatori hanno ottenuto un materiale di sole due dimensioni con caratteristiche ferromagnetiche. Non solo, si tratta del primo magnete che è chimicamente stabile a temperatura ambiente. E proprio come l’avvento del grafene sta cambiando le sorti di numerosi settori industriali, un materiale di questo tipo potrà gettare le basi per lo sviluppo della tecnologia, in particolare quella dei dispositivi di memoria, e per ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) Foto: Windell Oskay FlickrUn solo strato di atomi. È ciò di cui è costituito ilrealizzato daglidell’Università di, in California. Per la prima volta, infatti, i ricercatoriottenuto un materiale di sole due dimensioni con caratteristiche ferromagnetiche. Non solo, si tratta del primoche è chimicamente stabile a temperatura ambiente. E proprio come l’avvento del grafene sta cambiando le sorti di numerosi settori industriali, un materiale di questo tipo potrà gettare le basi per lo sviluppo della tecnologia, in particolare quella dei dispositivi di memoria, e per ...

