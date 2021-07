Galeone: 'Juve, ad Allegri serve un mercato all'altezza' (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA - L'allenatore Giovanni Galeone è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul ritorno di Max Allegri alla Juve : " Max è motivatissimo e convinto di questo suo ritorno alla Juve , ma s ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA - L'allenatore Giovanniè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul ritorno di Maxalla: " Max è motivatissimo e convinto di questo suo ritorno alla, ma s ...

Ultime Notizie dalla rete : Galeone Juve Galeone: 'Juve, ad Allegri serve un mercato all'altezza' La Juve dovrebbe prendere un centrale di sinistra senza pensarci minimamente - ha proseguito Galeone - . De Laurentiis ? Stima Allegri sin dai tempi del Milan e lo so per certo, il suo ritorno aila ...

Galeone: 'Allegri motivatissimo, la Juve ha capito l'errore' " Sono io ad avere qualche perplessità sulla Juve - ha ammesso Galeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - perchè non è convintissima sui movimenti di mercato. Aspettiamo che si mettano a posto ...

È arrivata la fine di CR7 come la conoscevamo? Anche il Portogallo è uscito dagli Europei. Se già Cristiano Ronaldo sembra essere giunto alla fine del suo rapporto con la Juventus forse la sua prestazione lo conferma. È sempre un grandissimo gioca ...

