Francesca Pascale | “Mi sbattezzo | resto credente ma questa Chiesa omofoba mi ha deluso”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sono pronta a ‘sbattezzarmi’:, ma unache discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha” si apre così l’intervista rilasciata daal quotidiano La Repubblica. L’ex compagna di Silvio Berlusconi parla anche di lui e di come si sia arrabbiato per la posizione netta assunta sulla Ddl Zan: “Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride.volta non sono d’accordo con lui e spero cambi idea”. L'articolo proviene da City Roma News.

Francesca Pascale è stata conosciuta in Italia come la fidanzata di Silvio Berlusconi nel 2012, all'annuncio della loro rottura nel 2019 la showgirl è sparita dagli schermi e dai gossip, salvo ...