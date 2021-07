Deposito in fiamme a Montoro, indagano i carabinieri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per l’incendio divampato questa notte a Montoro, all’interno di un Deposito di circa 25 metri quadrati, adibito a ricovero di attrezzi e galline. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono in corso indagini da parte deiper l’incendio divampato questa notte a, all’interno di undi circa 25 metri quadrati, adibito a ricovero di attrezzi e galline. Lehanno completamente distrutto la struttura. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

